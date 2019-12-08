شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الفيل الازرق 2" على منصة watch it بناءً على طلب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر القائمون على الفيل الازرق 2، بطولة النجم كريم عبد العزيز، عرض الفيلم على منصة watch it، خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على رغبة الجماهير، بعد النجاح المنقطع النظير الذى حققه الفيلم فى مصروالوطن العربى، محققاً رقماً قياسياً لأول مرة فى السينما بـ 104 مليون جنيه منذ عرضه

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"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.