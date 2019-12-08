"صورة للتاريخ".. عبير صبري مع مجدي أحمد علي ومحسن أحمد في كواليس "2 طلعت حرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة عبير صبري صورتين، ظهرت فيهما مع المخرج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.
وعلقت صبري، عبر حسابها على إنستجرام: "صورة للتاريخ مع الأستاذ مجدي أحمد علي المخرج الكبير العظيم، ودكتور محسن أحمد واحد من أعظم مديرين التصوير في مصر.. أول يوم تصوير فيلم 2 شارع طلعت حرب".
يذكر أن 2 شارع طلعت حرب، بطولة محمود قابيل، وعبير صبري، وسيم نبيل الدقاق، وأحمد وفيق، وشيري عادل، منة فضالي، أحمد مجدي، محمد عادل، وإخراج مجدي احمد علي.
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