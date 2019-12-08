بالصور| صبا مبارك بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الأردنية صبا مبارك لجلسة تصوير، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت صبا في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية بلوزة "أوف شولدر"، من أمام البحر، وعلقت: "من آخر أيام الصيفية". وتشارك صبا في فيلم "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب، ومن إنتاج شركة "فيلم كلينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية.

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