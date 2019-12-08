تامر حسني يحن إلى ماضيه.. ويلجأ لـ "فنانة" في حفله مع رامي جمال

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة في حفل النجمين تامر حسني ورامي جمال، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساًء، وهذا الحفل الأول الذي يجمع بين النجم تامر حسني والنجم رامي جمال في أكبر وأضخم حفلات الكريسماس ورأس السنة.

وأعلن المنتج وليد منصور عن أنضمام النجمة شيرين عبد الواهب في الحفل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر بوستر الحفل لشيرين.

وكان تامر ورامي قدما معًا أغنية 180 درجة في إحدى حفلاتهما، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكانت شيرين شاركت تامر في أول ألبوم لهما، والذي حمل أسم تامر وشيرين فري ميكس 3، وضم الألبوم على 10 أغاني، ومن بينهم أغنيتين دويتيو

بين، ومن أبرز أغاني الألبوم: راحت حبيبتي، لا انسى، حاجات علمتهالك، لو كنت نسيت، حبيبي وانت بعيد، اه يا ليل، لو خايفة، لا يا حبيبي.

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يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت سابقًا ألبوم بعنوان نساي، ويضم الألبوم على 12 أغنية من بينهم: بياعين الصبر، حبة جنة، كدابين، كلام عينية، تاج راسك، طيبة وجدعنة، ياريتها جت، الوتر الحساس.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع اليوتيوب ميديا، والمتاجر الإلكترونية، حيث حاز على نسب مشاهدات بلغت المليون نسبة مشاهدة.