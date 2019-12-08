فيديو.. معجب يتحرش بالفنانة سارة علي خان في المطار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعد التحرش ضمن المضايقات التي يتعرض لها المشاهير وخصوصا الفنانين، حيث يصل الهوس بالجمهور إلى حد التلامس والاقتراب لمناطق غير مسموحة بداعي الحصول صورة سيلفي معهم.

يبدو أن شيئا من هذا تعرضت له النجمة الشابة سارة على خان مؤخرًا، بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في المطار.

بينما كانت الممثلة تشق طريقها إلى الخارج، حيث عادت سارة التي كانت في نيويورك إلى مومباي الأربعاء 4 ديسمبر، طلب عدد قليل من محبيها الذين يقفون حولها أيضا الحصول على صور سيلفي معها.

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لكن أحد المعجبين، حاول ملامستها بشكل صادم، بعدما قرّب منها جدًا بينما كان يلقط صورة سيلفي، حيث بدت سارة غير مرتاحة مع الحفاظ على هدوئها. لا تزال تلتقط صورة وتذهب في طريقها وهي تتعرض للمطاردة من قِبل المزيد من الأشخاص.

في سياق مختلف، اختتمت الابنة الكبرى للممثل سيف على خان تصوير فيلم ” امتياز على ” Aaj Kal إلى جانب “كارتيك”، تستكمل حاليًا جدولها الزمني لفيلم رقم 1 إلى جانب فارون دهاوان.