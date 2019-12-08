صورة.. ابن كارينا كابور يمارس اليوجا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اعتاد مصوري الباباراتزي ملاحقة أبناء نجوم ومشاهير بوليوود في كل مكان، ومن بين أكثر أبناء النجوم والمشاهير ملاحقة من قبل مصوري الباباراتزي تيمور.

شوهد الطفل تيمور على خان، ابن النجم سيف على خان وكارينا كابور مع عدد قليل من زملائه الآخرين، يجلس على سجادة اليوغا ويحاول تمديد ذراعيه متبعًا خطى والدته، لكنه في وقت مبكر.

بحسب ما نشره موقع missmalini، كان حفيد عائلة الباتودي البالغ من العمر ثلاث سنوات يرتدي قميصًا باللونين الأخضر والأبيض، حيث يُرى الطفل تيم تيم وهو يحاول تقليد صورة معلمه.

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في السياق، تحرص والدة الطفل المدلل النجمة كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، على نشر أحدث صور لابنها الوحيد.وظهرت كارينا في إحدى الصور رفقة ابنها تيمور، وصورة أخرى لتيمور بمفرده، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

كما احتفل النجمان بالذكرى السنوية لزواجهما بحضور ابنهما تيمور على خان، وكاريسما كابور شقيقة كارينا، وشقيقة سيف سهى على خان مع زوجها كونال كيمو، .

كانت آخر أعمال كارينا في السينما فيلم “Veere Di Wedding”. وه فيلم بطولة نسائية جمع عدد كبير من الوجوه النسائية في بوليوود.