سلمان خان يكتب سيناريو فيلمه Dabangg 3

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يمكن أن نطلق وصف “ديكتاتور” على النجم الهندي سلمان خان، إذ يعد أحد الممثلين القلائل الذين يرغبون في تولي مسؤولية جميع جوانب مشاريعهم الفنية. من اختيار ممثلين ومؤلفين غنائيين أو كُتاب معينين.

يقول موقع asianage، إن الممثل الذي يتمتع بشهرة واسعة، داخل الهند وخارجها، يحب أن يكون دائما في المقدمة. وهذه المرة، لذلك طلب أن يشارك في كتابة سيناريو فيلمه Dabangg 3.

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سلمان، في هذا الأمر، يسير على خطى والده الأسطوري الكاتب الأشهر في الهند سليم خان، الذي ورث بعض الأشياء عن والده .

جدد النجم الهندي سلمان خان الملقب بـ”تايجر بوليوود” عقده مع قناة “كولورز” الهندية، التي يقدم من خلالها البرنامج الأشهر في الهند “بيج بوس”.

في سياق مماثل، جدد ممثل “باجرانجي بيجان” عقد استضافته لبرنامجه الشهير “بيج بوس”، الجمعة 6 ديسمبر، ، مع قناة “الوان” بزيادة وصلت 20 مليون روبية في الحلقة الواحدة، وليكون بشكل إجمالي 80 مليون روبية (مليون و٢٠٠ ألف دولار)، بذلك أجره في الحلقة إلى ويبلغ إجمالي أجره خلال الموسم ما يقرب من 28.5 مليون دولار.