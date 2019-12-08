أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى في تاريخها الفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي، معلنًة غناءها باللهجة المصرية للمرة الأولى، وأنها تقوم بالتحضير لـ“ميني ألبوم“ جديد باللهجة المصرية.

أحلام، قالت في برنامج ”هلا إف إم عُمان“، وذلك على هامش إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية في مسقط، أنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين في الألبوم، منوهة إلى أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.

وأكدت أحلام، أنها ستعتمد في غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصري، أي سيكون ألبومًا على الطريقة المحلية“ على حد وصفها.

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وعن ألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل جميع أغانيه، أعلنت أحلام خلال اللقاء، عن الموعد النهائي لطرحه وهو يوم الـ24 من يناير 2020.

وكانت أحلام قد أطلت خلال حفل أحيته في دار أوبرا سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر، بفستان طويل مطبع برسومات ملونة، من تصميم زهير مراد، وعلى الرغم من أناقة الفستان، إلا أنها تعرضت للانتقادات من جمهورها، الذين أكدوا أن الفستان لا يليق بحفل في دار الأوبرا، وأنه يليق أكثر بحفل عشاء أو غداء.

الفنانة الإماراتية قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وشاركت أحلام متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: من حفلي ٥ ديسمبر في دار الاوبرا السلطانية في مسقط #احلام”.