- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي، معلنًة غناءها باللهجة المصرية للمرة الأولى، وأنها تقوم بالتحضير لـ“ميني ألبوم“ جديد باللهجة المصرية.
أحلام، قالت في برنامج ”هلا إف إم عُمان“، وذلك على هامش إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية في مسقط، أنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين في الألبوم، منوهة إلى أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.
وأكدت أحلام، أنها ستعتمد في غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصري، أي سيكون ألبومًا على الطريقة المحلية“ على حد وصفها.
وعن ألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل جميع أغانيه، أعلنت أحلام خلال اللقاء، عن الموعد النهائي لطرحه وهو يوم الـ24 من يناير 2020.
وكانت أحلام قد أطلت خلال حفل أحيته في دار أوبرا سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر، بفستان طويل مطبع برسومات ملونة، من تصميم زهير مراد، وعلى الرغم من أناقة الفستان، إلا أنها تعرضت للانتقادات من جمهورها، الذين أكدوا أن الفستان لا يليق بحفل في دار الأوبرا، وأنه يليق أكثر بحفل عشاء أو غداء.
الفنانة الإماراتية قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وشاركت أحلام متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: من حفلي ٥ ديسمبر في دار الاوبرا السلطانية في مسقط #احلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى في تاريخها الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.