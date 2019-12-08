الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد يسخر من تامر حسني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم كل التهاني التي تلقاها الفنان المصري تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم، إلا ان هناك شاعر غنائي شهير سخر منه.

الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد كتب عبر حسابه الخاص: «جينيس إيه اللى إنت جى تقول عليه، إنت عارف قبله معنى الجينيس إيه، وأخيرا مفيش فنان بيجرى ورا جايزة واتعلموها بقى».

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جماهير الفنان تامر حسني هاجمت الشاعر الغنائي الكبير، واعتبروا ان ذلك تأكيد على نجاح تامر، وأن ما قاله بهاء من باب الغيرة.

تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة باختياره ضمن موسوعة جينيس، ونشر تامر صورُا ومقطع فيديو، من حفل التكريم بمدينة أبو ظبي، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلق: “كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد له، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم».

تامر حسني تلقى عدد كبير من التهاني بهذه الجائزة من قبل جمهوره في الوطن العربي، وكذلك هنأه على الجائزة نجوم الطرب في مصر وعدد من الممثلين.