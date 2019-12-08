درة تخرج عن صمتها وتعلق على أنباء زواجها من الفنان الراحل نور الشريف سراً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثيرت شائعة قوية خلال الفترة القليلة الماضية حول زواج الفنانة التونسية درة من النجم المصري الراحل نور الشريف سراً قبل وفاته بسنوات.

الشائعة لم تروج لزواج درة من الشريف فقط، بل دخول الفنانة التونسية في صراع مع عائلة النجم الراحل، وقرار زوجته، الفنانة المصرية بوسي بحرمان درة من نصيبها في ثروة الراحل بعد وفاته، واتفاقهما على ابقاء أمر زواجها منه سراً.

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درة استفزتها هذه الشائعة كثيراً لدرجة جعلتها خرجت عن صمتها، وقررت التعليق بمنشور عنيف كتبته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، جاء فيه: «مروجي الشائعات الكاذبة على الفيس بوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا».

اللافت أن درة عادت وحذفت المنشور، واكتفت بالسخرية من الشائعة بمنشور طريف كتبت فيه: «أنا متزوجة رشدي أباظة».

من ناحية أخرى، يُعرض لدرة حالياً مسلسل «بلا دليل» الذي تشارك في بطولته أمام خالد سليم، نيكولا معوض، فراس سعيد، عمر الشناوي، وغيرهم، والعمل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.