- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن تواجد الفنانة اللبنانية مايا دياب خارج لبنان قد وقف حائلاً أمام اقامتها حفل عيد ميلاد لابنتها الوحيدة «كاي» كعاتها السنوية، إلا أن النجمة اللبنانية حرصت على توجيه تهنئة مؤثرة لها.
مايا نشرت صورة لـ«كاي» التي اكملت عامها الـ11، وكتبت معلقة عليها: «قد ملأت حياتي بالرضا، وأعدك وأعد قلبك وعينيك بأنني سأكون دائمًا السند الذي تحتاجينه في المواقف الجيدة والسيئة، وفي كل ما تتعرضي له من صعود وهبوط، وسأكون قربك وسأشجع أية خطوة مترددة لك، لقد أرسلك الله لي كهدية، حبي الأبدي. أعد العالم بشخصية فريدة جداً لا تشبه أحد، عيد ميلاد سعيد يا قوتي، يا ابنتي».
فانز مايا تفاعلوا مع كلماتها المؤثرة بتعليقات هنأوا فيها النجمة اللبنانية بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين لـ«كاي» حياة سعيدة وموفقة.
من ناحية أخرى، تتواجد مايا حالياً في السعودية، حيث تشارك في العرض المسرحي «لوكندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك أمام حسن الرداد، بدرية طلبة، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.