مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن تواجد الفنانة اللبنانية مايا دياب خارج لبنان قد وقف حائلاً أمام اقامتها حفل عيد ميلاد لابنتها الوحيدة «كاي» كعاتها السنوية، إلا أن النجمة اللبنانية حرصت على توجيه تهنئة مؤثرة لها.

مايا نشرت صورة لـ«كاي» التي اكملت عامها الـ11، وكتبت معلقة عليها: «قد ملأت حياتي بالرضا، وأعدك وأعد قلبك وعينيك بأنني سأكون دائمًا السند الذي تحتاجينه في المواقف الجيدة والسيئة، وفي كل ما تتعرضي له من صعود وهبوط، وسأكون قربك وسأشجع أية خطوة مترددة لك، لقد أرسلك الله لي كهدية، حبي الأبدي. أعد العالم بشخصية فريدة جداً لا تشبه أحد، عيد ميلاد سعيد يا قوتي، يا ابنتي».

فانز مايا تفاعلوا مع كلماتها المؤثرة بتعليقات هنأوا فيها النجمة اللبنانية بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين لـ«كاي» حياة سعيدة وموفقة.

من ناحية أخرى، تتواجد مايا حالياً في السعودية، حيث تشارك في العرض المسرحي «لوكندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك أمام حسن الرداد، بدرية طلبة، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.