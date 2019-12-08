هنا الزاهد: أحمد فهمي نام ليلة الزفاف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن بعض كواليس ليلة زفافها على الفنان أحمد فهمي لأول مرة.
هنا قالت إنها ظلت ترقص طوال الفرح، وكانت تعبة جدًا، كما أن أحمد فهمي بدأ يومه مبكرا، وقضى وقتا طويلا في البيسين، وعندما ذهب معها للمنزل قال لها: «أنا تعبان وعايزة أنام ومش قادر».
الفنانة المصرية أشارت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أن هناك بعض المدعوين لم توجه لهم دعوة رسمية، بينما لم تكن تعرفهم وأحمد أيضا لم يستطع التعرف عليهم.
هنا كشفت أيضا بعض كواليس مرضها، وأكدت أنها شعرت بالألم بمجرد ركوبها الطائرة، بينما تحملت حتى وصلت إلى سنغافورة، وعندما دخلت إلى الفندق مع أحمد ظلت تصرخ وتتألم، وحملها زوجها وجرى بها في الشارع يبحث عن مساعدة وهو لا يعرف شيئا عن البلد.
هنا الزاهد تزوجت من أحمد فهمي منذ أسابيع قليلة، وتعرضت لوعكة صحية، وخضعت مؤخرا لعملية استئصال المرارة.
هنا الزاهد فنانة مصرية شابة لم يسبق لها الزواج، بينما احمد سبق له الزواج مرتين من منة حسين فهمي، وشهد رمزي.
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