نصيحة خالد سليم لجمهوره للحصول على جسد رشيق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن الفنان المصري خالد سليم مؤخرا أن يفقد ما يزيد عن 40 كيلو جرام من وزنه اكتسبها نتيجة تناوله الكورتيزون.

خالد سليم تلقى عدد كبير من أسئلة الجمهور حول سر خسارة وزنه، ونشر صورة من خلال حسابه على موقع «أنستجرام»، وهو يحذر من الوجبات السريعة ويشجع على تناول الأكل الصحي.

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كتب سليم تعليقا على الصورة: “البوست دا عشان أجاوب علي كل الناس اللي سألتني أنت ازاي خسيت كدة؟ بكل بساطة هو دة السر».

الفنان المصري أشار أيضا إلى أنه يمارس تمارين رياضية قاسية في الصباح وساعتين أيضا قبل النوم، بينما يحرص على تناول وجبات خفيفة 6 مرات في اليوم.

يُذكر ان خالد سليم تعرض لأزمة صحية في أحباله الصوتية جعلته يضطر لتناول كورتيزون مما تسبب في زيادة وزنه.

يشار إلى أن خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل”، وينتمي لنوعية ‏الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة، وهو من إنتاج شكرة سينرجي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال ‏الصيفي، ويشارك في بطولته درة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد ‏الناصر وأشرف زكى وأنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى ‏وهاجر الشرنوبى.