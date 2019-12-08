محمد سعد يحذر زملاءه الفنانين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن هناك بعض الفنانين مازالوا يقعوا ضحية لمنتحلي الشخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرهم الفنان المصري محمد سعد.

الفنان محمد سعد تلقى اتصالا هاتفيا من زميله تامر فرج، ليسأله عن حساب يحمل اسمه أرسل له طلب صداقة، وفعل ذلك مع غيره من الفنانين، ليؤكد له سعد أن الحساب مميز وطلب منه تحذير زملائه والجمهور برسالة نيابة عنه.

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الفنان تامر فرج كتب: « اصدقائى الفنانين و غير الفنانين خصوصا من قبل منهم طلب الصداقه لهذا الحساب... هذا الحساب ليس حساب الفنان محمد سعد وفى مكالمه تليفونيه معاه للتأكد قبل أن اقبل طلب الصداقه اكدلى الفنان محمد سعد انه لا يملك اى حساب على فيسبوك او تويتر او انستجرام».

فرج اختتم حدثه وقال: «سعد طلب منى نشر ذلك لإعلام جميع الأصدقاء من فنانين وصحفيين و متابعين ولإخلاء مسئوليته عن اى كلام ينشر على لسانه من خلال هذا الحساب».

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كانت فيلم “محمد حسين” ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد و محمد ثروت و مي سليم و فريال يوسف و ويزو و حمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.