تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح مهرجان السينما للجميع، أول مهرجان مصري يحتفل بصناع الأفلام العرب من السينما المستقلة، والذي يقام كل عام فى شهر ديسمبر، وهو أول مهرجان عربي عبر الإنترنت “إون لاين” مع حفل لتوزيع الجوائز وعروض للأفلام فى قاعات السينما.

وقد شهدت الدورة الأولى ٢٠١٩ إقبالا كبيرا، حيث وصلت عدد الافلام التى استقبلها إلى ٢٨٠ فيلم، تم اختيار منهم ٢٤ فيلم للتنافس على جوائر المهرجان و هى آفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم روائي قصير، أفضل مشاريع طلبة، وأفضل اخراج عمل أول، وأفضل ممثل وممثلة، ولأول مرة فى مهرجان عربي تم تخصيص جائزة خاصة لأفضل أغنية مصورة.

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وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء عامر، والمنتج ممدوح السبع، والسيناريست هاني كمال، والمخرج أمير شوقي.

ويقام المهرجان فى دورته الأولى من ٦-٨ ديسمبر ٢٠١٩ ، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، ويقام حفل توزيع الحوائز يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٩ فى مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من النجوم والفنانين.

وكرم المهرجان المخرج الكبير علي الغازولي، والفنان القدير خالد ذكي، وميدو عادل، وغيرهم.