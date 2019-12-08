بعد تأييد حبس زوجها الممثل.. الفنانة سارة نخلة تعد بفضح المستور بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة السورية سارة نخلة، على قرار محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بتأييد الحكم بحبس زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، في صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سارة نخلة قالت في تعليقها: “استنوا مني لايف إن شاء الله هتكلم من خلاله عن كل حاجة بقالي سنة ونص ساكتة عليها وتفاصيل هاقولها لأول مرة بالصور والأدلة”.

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محكمة جنح أكتوبر قد قضت غيابيًا بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، لاتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.

وشهدت ساحات المحاكم العديد من القضايا بين الفنان أحمد عبدالله محمود، وزوجته سارة نخلة، ووالدته.

كما صرح الفنان أحمد عبدالله محمود، مؤخرًا أنه يسعى للصلح بينه وبين زوجته وحل المشاكل وديًا وذلك بعد تأييد الحكم بسجنه.

وكانت سارة نخلة، قد أعلنت انفصالها في شهر نوفمبر 2018، وذلك بعد زواج دام لمدة 3 سنوات، ورغم دعوى الطلاق التي أقامتها إلا أنها لم تحصل على حكم إلى الآن.