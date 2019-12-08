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جال جادوت تزيل الستار عن معركتها الجديد فى فيلمها Wonder Woman 1984
الأحد 8 ديسمبر 2019
أزالت النجمة العالمية جال جادوت، الستار عن التيزر الأول لفيلمها الجديد القادم بعنوان Wonder Woman 1984، والمقرر عرضه في يونيو القادم بدور العرض السينمائي.
ونشرت جادوت، التيزر الاول للفيلم المنتظر والذي ظهرت فيه ملامح معركتها الجديدة التي ستكون أمام البيت الأبيض في مدينة واشنطن الأمريكية، وطالبت جمهورها بالانتظار لغداً من أجل عرض التريلر الرسمي الأول للفيلم.
وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.
الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسلThe Killing.
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