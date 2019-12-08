شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يشارك في منتدى شباب العالم بأغنية جديدة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب أحمد كامل أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرحها في منتدى شباب العالم خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، والأغنية من كلمات أميرطعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التي ظهرت العام الماضي وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسع المدى مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتي تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة.

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يذكرأن أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية " قولي" التي كتب كلماتها ولحنها وظهرت في صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها يوم 22 نوفمبرالماضي.