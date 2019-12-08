شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلعها الحجاب.. صابرين فى إطلالة جديدة ملفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة صابرين على جمهورها، بإطلالة جديدة وملفتة كانت مفاجأة لهم بعد أن ظهرت بكامل أناقتها بعد خلعها الحجاب منذ أقل من شهر، التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت الفنانة صابرين، أعلنت خلعها الحجاب منذ أقل من شهر، بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والتربونة، ونشرت وقتها صورتين، ظهرت خلالهما بشعر أصفر اللون، وذلك على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة".

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وعن الانتقادات قالت: "منذ سنوات طويلة وخاصة فى توقيت مسلسل "شيخ العرب همام"، وأنا بينتقدونى بسبب الباروكة وسمونى وقتها "صابرين أم بروكة"، وظهورى حاليًا بشعرى أنا خلعت بس "التربونة" اللى كنت لبساها، وأنا كما قلت محتشمة ولست محجبة ودى حاجة بينى وبين ربنا هو اللى يحاسبنى.