شكرا لقرائتكم خبر عن زينة عاشور بصحبة سلمى حايك فى لندن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت زينة عاشور، زوجة المطرب عمرو دياب، جمهورها، بصورة جديدة مع النجمة العالمية سلمي حايك، أثناء تواجدها فى مدينة لندن الإنجليزية.

وظهرت عاشور وهى تجلس بجوار النجمة العالمية صاحبة الـ53 عاما، وكتبت "تشرفت أن أكون ضيفة للنجمة العالمية سلمى حايك، التى تتمتع بالكثير من المواهب والكرم".

وعلى سياق متصل تشارك "سلمي حايك" في فيلم Like a Boss مع تيفانى حديش وروز بيرن، ومن المقرر أن يعرض فى دور العرض فى الولايات المتحدة فى 10 يناير من العام المقبل.