مالك ينشر صورة مع "تيلدا سوينتون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد مالك صورة، عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بالممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون، على هامش مشاركتهما في مهرجان مراكش بالمغرب.
واكتفى مالك بالتعلق قائلا: "مهرجان مراكش"، وسبق مالك، الفنانة إلهام شاهين، التي نشرت صورة معها أيضا.
وتيلدا سوينتون حصلت على الأوسكار 2007 أفضل دور ثانٍ عن فيلم "مايكل كلايتون"، كما حصلت على جائزة البافتا عن الدور نفسه.
ويشارك مالك في فيلم رأس السنة، الذي عُرض في مهرجان مراكش، الذي اختتمت فعالياته، أمس.
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