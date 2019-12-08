بالصور| سميرة سعيد تستعرض إطلالتها في "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتدية فستانًا قصيرا من اللون الكحلي، من إطلالتها في حلقة أمس في برنامج "THE VOICE".

وتشارك سميرة سعيد حاليا في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج "The voice" رفقة أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي.

يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.