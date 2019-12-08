فيديو| رانيا محمود ياسين تنشر مقطعًا من كواليس "فلانتينو": "تسريبات المخرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن مقطع فيديو من كواليس مسلسل "فلانتينو"، والذي قام بتسريبه مخرج المسلسل رامي إمام.

ونشرت رانيا المقطع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تسريبات المخرج رامي إمام وإحنا بنصور".

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إنعام الجريتلي، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين مؤخرا في حدوتة "ما يكلبه المستمعون"، ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.