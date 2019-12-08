تايلور سويفت تتصدر قائمة أعلى الموسيقيين ربحاً في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:45 صباحاً - حازت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت Taylor Swift ، على لقب "أعلى الموسيقيين دخلاً خلال 2019".



واعتلت "سويفت" قائمة مجلة "فوربس"، التي طرحتها أمس الجمعة، بعد أن حققت أرباحاً خلال 2019 بلغت 185 مليون دولار، وذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقاً للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.

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وإلى جانب نجاحاتها الموسيقية، فإن تايلور سويفت (29 عاما) حققت أرباحاً أخرى من استثماراتها في مجال العقارات، ومن مبيعات المنتجات التي تحمل اسمها.



فيما جاء في المركز الثاني مطرب الراب، وزوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، كانيي ويست Kanye West، بأرباح حققها بلغت 150 مليون دولار.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعتلي فيها تايلور سويفت قائمة "أعلى المطربين ربحاً " خلال 5 سنوات.



وتضمنت القائمة مطربين وفرق مشاهير، مثل الفريق الكوري الجنوبي "بي تي إس" BTS، الذي كسب 57 مليون دولار خلال 2019، والمطربة أريانا غراندي Ariana Grande بمبلغ 48 مليون دولار، وليدي غاغا Lady Gaga بـ39.5 مليون دولار.