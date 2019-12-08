صور.. يونس مرسي يفوز بجائزة أفضل مطرب صاعد بنجم العرب

فاز الفنان يونس مرسي كأفضل مطرب عربي صاعد لعام 2019، وجاء ذلك من خلال مهرجان نجم العرب العرب بدورته الرابعة، والذي يقام بأحد الفنادق الكبرى.

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على

حضور المهرجان من بينهم: صابرين، أحمد السقا، أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور، محمد سامي، مي عمر، صابرين، أحمد الشامي، إيمي إسلام، محمد ممدوح وغيرهم من نجوم الفن.

يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل ، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.