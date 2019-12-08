فاز الفنان يونس مرسي كأفضل مطرب عربي صاعد لعام 2019، وجاء ذلك من خلال مهرجان نجم العرب العرب بدورته الرابعة، والذي يقام بأحد الفنادق الكبرى.
وحرص عدد كبير من نجوم الفن علىحضور المهرجان من بينهم: صابرين، أحمد السقا، أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور، محمد سامي، مي عمر، صابرين، أحمد الشامي، إيمي إسلام، محمد ممدوح وغيرهم من نجوم الفن.
يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل ، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. يونس مرسي يفوز بجائزة أفضل مطرب صاعد بنجم العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.