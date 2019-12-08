محمد سامي يفوز بجائزة أفضل مخرج في نجم العرب

نال المخرج محمد سامي بجائزة أفضل مخرج في مهرجان نجم العرب بدورته الرابعة، والذي أقيم منذ قليل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر عدد غفير من نجوم الفن ومن بينهم: أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن،

محمد نور، أحمد الشامي، نادر حمدي، صابرين، مي عمر، إيمي إسلام، يونس مرسي، بالإضافة إلى كوكبة من ألمع النجوم.

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يذكر أن المخرج محمد سامي شارك في

إخراج مسلسل ولد الغلابة وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من

حمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب.