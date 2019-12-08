صور.. صابرين في مهرجان نجم العرب

كرم مهرجان نجم العرب بدورته الرابعة، منذ قليل النجمة صابرين، وأقيم المهرجان بإحدى الفنادق الكبرى.
وحضر الحفل باقة لامعة من نجوم الفن ومن بينهم: أحمد السقا، سمير صبري، طارق لطفي، مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، أحمد داود، يونسمرسي، إيمي إسلام، أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمد نور، نادر حمدي.
يذكر أن النجمة صابرين شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراجأحمد خالد أمين، وبطولة كل من جمال سليمان، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت، نادية راشد، جمال أبو رية، منى عبدالغني، محمود الجندي، محمد عادل، عفاف رشاد، محمد عز، محمد أبو الوفا، محمد الصاوي، مصطفى حشيش، ضياء المرغني، محمود فارس، عبدالرحيم حسن، إسماعيل شرف، محمود طوبار.
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