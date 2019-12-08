الامير محمد بن سلمان يحضر نزال الدرعية التاريخي بين أندي روبز وجوشوا.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 03:57 صباحاً - حصر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا.
وامتدت المواجهة المثيرة بين الملاكمين لـ12 جولة بواقع ستة وثلاثين دقيقة قبل أن يحسمها البريطاني أنثوني جوشوا لصالحه بتفاصيل دقيقة وبقرار من لجنةالتحكيم التي أعلنت الفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل لصالح جوشوا.
يشار إلى أن ميدان الدرعية الذي احتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، فيما أشرفعلى تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.
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