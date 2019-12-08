تايم تختار الممثل المصري رامي يوسف ضمن أفضل 10 ممثلين في 2019

الأحد 8 ديسمبر 2019

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، الممثل المصري رامي يوسف كأحد أفضل 10 ممثلين تلفزيونيين خلال عام 2019، عن دوره في مسلسل "رامي" الذي عرضته شبكة Hulu.



والمسلسل يركز على شاب مسلم يعد من الجيل الأمريكى الأول لأبوين مصريين، يعيش فى ولاية نيوجيرسى المنقسمة سياسياً، ويعاني من أزمة هوية فى مجتمع يضم ثقافات متعددة.

ويعيش رامي حسن، شخصية المسلسل، في منزل والديه المصريين والفلسطينيين في ضواحي نيوجيرسي الشمالية، ويبلغ من العمر 20 عاماً، لكنه بلا هدف بعد ترك المسار التمهيدي لدراسة الطب، ويعمل في شركة ناشئة بعيدة عن هدفه الحقيقي.

ورامي مسلم متدين يصلي بانتظام، ويمارس طقوس الأعياد بدقة شديدة ولا يشرب الخمر، وخلال شهر رمضان يفاجئ عائلته وأصدقاءه بتدينه عندما يخرج ثوب طفولته من الخزانة.

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ويحاول رامي بطل المسلسل، تحقيق التوازن بين كونه ينتمي لأول جيل مصري لعائلة مسلمة، ويسلط العمل الضوء على حياة المهاجرين.

وسبق وشارك رامي في مسلسلات مصرية مثل "لحظة ميلاد، واختفاء سعيد مهران، وريش نعام، وامرأة في ورطة"، بالإضافة لفيلمي "عصافير النيل، والهاربتان".

رامي يوسف، ممثل مصري، يبلغ من العمر 27 عاماً، وهو فنان كوميدي، وتعرف عليه الجمهور الأمريكي عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "The Late Show مع ستيفن كولبير"، منذ عدة سنوات.