شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رابح صقر وأصيل أبو بكر يحييان حفلا غنائيا بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك كل من الفنان رابح صقر، ومعه أصيل أبو بكر، ورامي عبد الله، اليوم الأحد في حفل غنائي كبير في جلسات الدرعية بمسرح البجيري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

ويقدم رابح صقر خلال الحفل عددا من أغانيه الخليجية المميزة التى اشتهر بها فى دول الخليج، والتى من بينها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي»، كما سيحرص كعادته فى جميع حفلاته على الغناء بالعود.

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يذكرأن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019"، وتضمن 8 أغانى، منها: "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".