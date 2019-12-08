شاهد.. سخرية من صافيناز بسبب طريقة رقصها الدبكة!

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - تعرضت الراقصة صافيناز للسخرية من متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص الدبكة.
وظهرت صافيناز، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص مع رجل وعلقت قائلة: “ابو ظبي احلى حفلة ما اجمل الجمهور”.
وتعرضت صافيناز للسخرية بسبب طريقة رقصها للدبكة حيث جأءت حركاتها غير متناسقة.
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