القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام الدورة الـ18 لمهرجان مراكش السينمائى

القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام الدورة الـ18 لمهرجانمراكش السينمائى

الأحد 8 ديسمبر 2019

اختتم مهرجان مراكش السينمائي الدولى مؤخراً دورته الـ18، بحفل تسليم الجوائز، ليسدل الستار على فعاليات تلك الدورة، الذى نرصد جوائزها خلال التقرير التالى.



فاز الفيلم الكولومبى "وادى الأرواح" بجائزة أفضل فيلم فى المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلمين أولهما الفيلم الصينى "صورة من الفسيفساء" بجانب الفيلم السعودى "آخر زيارة".

Advertisements

أما جائزة أفضل دور نسائى فقد توج بها مناصفة الممثلتان نيكولا بيرلى وروكسان سكريمشو بطلتى فيلم "لين" و"لوسي"، فى حين توج المخرج التونسى علاء الدين سليم بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "طلامس".

وحصل الممثل الأسترالى توبى والاس على جائزة أفضل دور رجالى عن دوره فى فيلم (بيبى تيث)، ولم يكن الممثل حاضرا وتسلم الجائزة بدلا منه الممثل الأسترالى بن ميندلسون.

وأخيرا كرّم المهرجان هذ العام السينما الأسترالية التى تعتبر من بين الأقدم فى العالم، إذ أنتجت أول فيلم روائى طويل فى التاريخ، ولديها العديد من الأعمال الرائعة التى لفت جميع أنحاء العالم.