بعد هجومه على كيفانش تاتليتوغ.. جان يامان يسخر من شاتاي أولسوي

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أيام على تصريحاته عن مواطنه كيفانش تاتليتوغ، والتي اعتبرها البعض تطاولًا منه على زميله في نفس المهنة، صدم النجم التركي جان يامان الجمهور بموقفه من زميله شاتاي أولسوي.

وفي التفاصيل، كشف النجم أونور باشتورك حقد ​”يامان”​ وسخريته من “أولسوي​”. وقال اونور في تصريحات صحفية له: “قبل شهر ونصف جان يامان حضر دعوة مع أشخاص من المجتمع الراقي، وأثناء تناولهم طعام العشاء قال أحدهم أنا معجب جداً بشاتاي اولوسوي، انه ممثل جيد. فقال جان يامان : “سأذهب الى الحمام الآن وأتقيء” .

هذا الحديث كان كفيلا بأن يثير ضجة كبيرة في تركيا، فأسهم يامان باتت تنخفض في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته غير السويّة والتي لا تليق بممثل محترم.

تجدر الإشارة إلى أن جان يامان كان قد أشار في تصريحات له إلى أن نجومية كيفانش تاتليتوغ أصبحت محدودة في تركيا، وانخفض الطلب على مسلسلاته في البلدان الأخرى.