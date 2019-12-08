فوز الفيلم الكولومبي "وادي الأرواح" بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش









اسماء السيد - مراكش: أسدل الستار أمسية السبت على فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته الـ18، بالكشف عن الأفلام الفائزة بالجوائز الخمس للمسابقة الرسمية.

جائزة التحكيم لمهرجان مراكش مناصفة لفيلم "فتاة الفسيفساء" لمخرجه الصيني زهاي بيكسيالك

وفاز فيلم "وادي الأرواح" لمخرجه الكولومبي نيكولاس رينكون خيلي بالجائزة الكبرى (النجمة الذهبية)، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج للتونسي علاء الدين سليم مخرج فيلم "طلامس"، وأفضل دور نسائي لــروكسان سكريمشاو ونيكولا بورلي بطلتي فيلم "لين + لوسي" لمخرجه البريطاني فيصل بوليفة، وأفضل دور رجالي لـتوبي والاس عن فيلم "بايبيتيث" لمخرجته الأسترالية شانون مورفي، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلم "آخر زيارة" لمخرجه السعودي عبد المحسن الضبعان وفيلم "فتاة الفسيفساء" لمخرجه الصيني زهاي بيكسيالك.

فوز التونسي علاء الدين سليم بجائزة أفضل إخراج لمهرجان مراكش عن فيلم "طلامس"

تنافس للفوز بالجوائز الخمس لمهرجان مراكش 14 فيلماً، ضمت، فضلا عن الأفلام المتوجة، "بومباي روز" لمخرجته الهندية جيتانجالي راو، و"الحمى" لمخرجته البرازيلية مايا دا رين، و"مامونكا" لمخرجه الصربي ستيفان ماليزيفيتش، و"ميكي والدب" لمخرجته الأميركية أنابيل أتاناسيو، و"سيد المجهول" لمخرجه المغربي علاء الدين الجم، و"سولي" لمخرجه الإيطالي كارلو سيروني، و"والد نافع" لمخرجه السينغالي مامادو ديا، و"ليلة مضطربة" لمخرجتيه الكوريتين الجنوبيتين يونك لي جيه وكيم سول.

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جائزة التحكيم لمهرجان مراكش مناصفة لفيلم "آخر زيارة" لمخرجه السعودي عبد المحسن الضبعان

ضمت لجنة التحكيم تسعة أعضاء: الممثلة والمنتجة الأسكتلندية تيلدا سوينتون، رئيسة، وعضوية المخرجة الفرنسية ربيكا زلوتوفسكي والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد والممثلة الفرنسية - الإيطالية كيارا ماستروياني والمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو والممثل السويدي مايكل بيرسبراند والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشو والمخرج المغربي علي الصافي.

روكسان سكريمشاو ونيكولا بورلي بطلتي فيلم "لين + لوسي" لمخرجه البريطاني فيصل بوليفة وأفضل دور نسائي في مهرجان مراكش

وشهد برنامج دورة هذه السنة من المهرجان عرض نحو 98 فيلما من 34 دولة، توزعت على عدد من الفقرات، شملت "المسابقة الرسمية" و"السهرات المسائية" و"العروض الخاصة" و"القارة الـ 11" و"بانوراما السينما المغربية" و"الجمهور الناشئ" و"عروض جامع الفنا" و"الوصف المسموع "، فضلا عن فقرة "التكريمات"، التي احتفت بالمخرج والمنتج والممثل الأميركي روبرت ريدفورد والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي والممثلة المغربية منى فتو والممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

توبي والاس بطل فيلم "بايبيتيث" لمخرجته الأسترالية شانون مورفي وأفضل دور رجالي في مهرجان مراكش

كما شمل برنامج الدورة فقرة حوارية استضافت 12 شخصية سينمائية عالمية، وفقرة أخرى بعنوان "ورشات الأطلس" أريد لها أن تكون منصة إبداعية ومهنية في خدمة المخرجين، وفضاء للتبادل بين المهنيين الدوليين والمواهب المحلية والجهوية.