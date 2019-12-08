الثلاثاء.. طلبة الكونسيرفاتوار يحيون حفلا موسيقيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى طلبة المعهد العالى للموسيقى "الكونسرفاتوار" بأكاديمية الفنون، برعاية الدكتورة حنان أبو المجد عميدة المعهد حفلا موسيقيا للأداء المنفرد على البيانو والآلات الوترية وآلات النفخ والإيقاع والغناء، وذلك يوم الثلاثاء 10 ديسمبر فى تمام الثامنة مساء، المسرح الصغير بدار الأوبرا.
ويتضمن الحفل أعمالا لكبار المؤلفين من العصور المختلفة مثل، من الباروك باخ، وكوريللى، وبيرجوليزى، ومن العصر الكلاسيكى موتسارت، وبيتهوفن، ومن الرومانتيك دونيتزيتى، وبرامز وسان صانص، وتشايكوفسكى إلى ديبوسى.
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