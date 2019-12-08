شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: ردود أفعال "قصاد عيوني" فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد جمال عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "قصاد عيوني" ضمن ألبومه الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أميرمحروس، ومن إخراج اليوناني شريف فرنسيس والذى طرحها من حوالى يومين وحققت نجاحا كبيرا والتى تخطت أكثرمن نصف مليون مشاهدة .

أحمد جمال قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته الذى يعتبرها جديدة ومختلفة عليه من حيث الكلمات واللحن والتوزيع والتى صورها على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، مشيرا أن باقى أغانى الألبوم ستكون مفاجئة لجمهوره .

وتدور فكرة الكليب عن علاقة حب جديدة جمعت المطرب أحمد جمال بفتاة يونانية جميلة، وبريئة، وعفوية، التقى بها عن طريق الصدفة، في إحدى المقابلات ولكنه مع هذا الحب ليس مدركا لهذا الأمر، ويعيش حالة من الغموض والخيال.

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ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما واحمد عبدالسلام، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.

وأحيا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء في شهر أغسطس الماضي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة، منها: "اضحكى"، "ليلة"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى"، "حالة نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله"