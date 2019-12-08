شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام الدورة الـ18 من مهرجان مراكش السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان مراكش السينمائي الدولى مؤخراً دورته الـ18، بحفل تسليم الجوائز، ليسدل الستار على فعاليات تلك الدورة، الذى نرصد جوائزها خلال التقرير التالى. فاز الفيلم الكولومبى "وادى الأرواح" بجائزة أفضل فيلم فى المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلمين أولهما الفيلم الصينى "صورة من الفسيفساء" بجانب الفيلم السعودى "آخر زيارة". Advertisements أما جائزة أفضل دور نسائى فقد توج بها مناصفة الممثلتان نيكولا بيرلى وروكسان سكريمشو بطلتى فيلم "لين" و"لوسي"، فى حين توج المخرج التونسى علاء الدين سليم بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "طلامس". وحصل الممثل الأسترالى توبى والاس على جائزة أفضل دور رجالى عن دوره فى فيلم (بيبى تيث)، ولم يكن الممثل حاضرا وتسلم الجائزة بدلا منه الممثل الأسترالى بن ميندلسون. وأخيرا كرّم المهرجان هذ العام السينما الأسترالية التى تعتبر من بين الأقدم فى العالم، إذ أنتجت أول فيلم روائى طويل فى التاريخ، ولديها العديد من الأعمال الرائعة التى لفت جميع أنحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام الدورة الـ18 من مهرجان مراكش السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.