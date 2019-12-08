شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 8 أغاني فى ألبوم رامي جمال الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامي جمال من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه من مكساج وماستر، ومن المقررأن يتم طرحه مطلع العام الجديد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، ومن أبرز أغاني الألبوم .

الأولى تحمل اسم "

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" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، والثانية "" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع سام، والثالثة " لي قلبك سلام" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي.

أما الرابعة تحمل اسم "

نسيت ولا لسة" من كلمات خالد الشيباني وألحان شريف الغندور، والخامسة " استغنيت" من كلمات أحمد المالكي، وألحان ياسر نور، وتوزيع نادر حمدي، والسادسة " نرجع إيه"من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال.

والسابعة تحمل اسم "

ياسنين" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثامنة " نفس أخلص" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد. وغيرها.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.