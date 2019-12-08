شكرا لقرائتكم خبر عن يوم جميل للذكرى.. والد هنا شيحة يعلم حفيده الرسم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يحتفى الآباء بأبنائهم فى المناسبات المختلفة وسط الأهل والأصدقاء، وتكون الفرحة بهم أكبر عندما يتقدمون فى العمر متجاوزين مرحلة الطفولة وصولًا إلى الشباب، وأيضًا خلال تعلم أطفالهم مهارات جديدة تنمى مواهبهم وملكاتهم الخاصة، ومن وسائل التعبير عن السعادة بتطور ونمو الأبناء، التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو معهم خلال مراحلهم العمرية المختلفة وأثناء تعلمهم مهارات جديدة أو تنمية مهاراتهم الحالية.

الفنانة هنا شيحة، تحرص على مشاركة جمهورها بعض التفاصيل من حياتها الشخصية مع أبنائها آدم ومالك العوامرى، ووالدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، حيث نشرت مؤخرًا مقطع فيديو لوالدها أثناء تعليمه بعض مهارات الرسم لابنها مالك، فى حديقة المنزل، وفى نهاية الدرس الخاص من الجد لحفيده، طالبت الفنانة هنا، والدها بالتوقيع على ورقة الرسم.

وعلى جانب آخر، يذكر أن الفنانة هنا شيحة، كانت قد قالت خلال لقائها فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، "أرى أن الإنسان يندم على الشئ حينما يكون هذا الشئ مفروض عليه وأنا لم أفعل أى عمل كان مفروضا عليا فعلشان كدة مندمتش على أى عمل عملته"، مشيرة إلى أن هناك بعض المعايير المهمة التى تنبأ بنجاح العمل وعدم النجاح ومن تلك المعايير هى المخرج وتاريخه وكذألك طاقم العمل.

وأضافت هنا شيحة "بعد اختيارى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة السينمائى، وجدت العديد من التساؤلات حول اختيارى وإن سنى صغير على ده.. فالسن مش مقياس للنجاح أو عدمه.. وأنا عندى خبرة كبيرة فى شغلانتى، وكان ليا تجارب فى مهرجانات سابقة".

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أحمد شيحة يعلم حفيده مالك العوامرى مهارات الرسم

وفى حديثها لذات البرنامج، أكدت الفنانة هنا شيحة، أن الزوجة ترى نفسها مثلها مثل الراجل دون أى تقدير من الطرفين لمواجهة المشاكل، وهو ما يؤدى إلى عدم حل هذه المشاكل، مضيفة أنها تجمعها بالفنان أحمد فلوكس علاقة صداقة قوية رغم الانفصال، قائلة: "احنا أصحاب جدا.. وهو راجل جدع جدا.. وأصحاب لحد دلوقتى.. واقف معايا فى مشاكل كتير.. وبحبه وبحترمه".

وكشفت شيحة سبب طلاقها، قائلة: "احنا كزوج وزوجة معرفناش نركب مع بعض.. وفضلنا أننا نفضل صحاب.. وساعدنى بعد الانفصال.. وحتى الآن أصحاب ومفيش بنا أى حاجة.. وبنفضل أقل الخسائر.. ولم نتفق فى الحياة اليومية.. واحنا بنحب بعض بجد.. وعلاقة الصداقة مستمرة".

ويشار أيضًا، إلى أنه فى نوفمبر 2018، كانت الفنانة هنا شيحة، قد نشرت عدة صور تجمعها بابنها أدم العوامرى، وهو ابنها من زوجها السابق مهندس الديكور فوزى العوامرى، وظهرت هنا شيحة، مع ابنها فى مراحل عمره المختلفة، وعلقت على الصور "شمسى المشرقة وملاكى.. يباركك الله ويبقيك أمنًا دائمًا".