أول ظهور لصابرين بعد خلع الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت الفنانة صابرين لأول مرة بعد خلع الحجاب، أثناء تسلمها جائزة بمهرجان نجم العرب، الذي أقيم مساء أمس، بأحد فنادق القاهرة.

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة أخرى للفنانة صابرين، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت صابرين بلوك جديد في الصورة، وعلقت بوسي شلبي: "انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين".

يذكر أن صابرين قررت الشهر الماضي خلع الحجاب، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ما حدث حالة كبيرة من الجدل.