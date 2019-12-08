بالصور|مي كساب تحتفل بعيد ميلادها الـ37 وسط صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة مي كساب، مساء أمس السبت، وسط صديقاتها بعيد ميلادها الـ37، والذي يحل اليوم الاثنين 8 ديسمبر.
ونشرت الفنانة هبة عبدالحكيم إحدى صديقاتها، صورًا من حفل عيد الميلاد، والتي ظهرت فيها مي وسط ابنتيها وصديقاتها المقربات، وعلقت هبة على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"،: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي، ربنا يخليكي ليا ويخليلك ولادك وربنا يسعدك وتبقى سنة حلوة عليكي يارب، بحبك".
كما نشرت هبة أيضا فيديوهات من الحفل عبر خاصية "الاستوري".
وعلقت مي كساب على الصور،: "ربنا ما يحرمنيش منك حبيبة قلبي".
وتحتفل الفنانة مي كساب بعيد ميلادها اليوم، إذ إنها من مواليد 8 ديسمبر 1981.
يذكر أن مي كساب، رزقت بطفلها الثالث "نوح" نهاية شهر أكتوبر الماضي، والذي وضعته بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وهو ثالث أبنائها من مطرب المهرجانات أوكا، بعد طفلتيهما فريدة وداليدا.
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