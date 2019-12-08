رانيا يوسف بإطلالة وردية وسارة نخلة دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "مشجر بالورود"، وعلقت: "أنت تعبيش مرة واحدة، إذا عشتها بشكل صحيح، مرة واحدة كافية".

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، وعلقت عليها: "صباح السكر يا سكاكر".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الفضي، وعلقت: "أفعل الذي يجعل روحك تلمع".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم وفي خلفها قصر أبو ظبي الشهير.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، خلال إجازتها بالبرتغال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت على "يخت" في البحر، وعلقت "صباح الخير".

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وارتدت نظارة شمسية.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان شتوي قصير، وعلقت: "يا طفلة الشمس ومولودة القمر".

منى أبو حمزة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال شتوية، أثناء تواجدها في تركيا.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فهيا من أمام عربة "كشري" وعلقت: "صباح الخير، الغدا كشري حد جاي صباحكم رزق وسعادة".

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع ":إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت جميلة في الصورة بـ"جمبسوت" فضي.