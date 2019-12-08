الحلفاوي عن مباراة "أول أغسطس": "الزمالك عاد"



محمد اسماعيل - القاهرة - تفاعل الفنان نبيل الحلفاوي مع فوز الزمالك على حساب أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا.

وعلق الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك للزمالك.. والأهم حمد لله على السلامة. نستطيع القول بأن الزمالك قد عاد".

وكان الحلفاوي قد علق بعد نهاية الشوط الأول: "شوط ممتاز للزمالك.. روح عالية.. تفوق مهاري.. والتشكيل مثالي أصلا.. ما فيهوش فلسفة.. المنافس غير مأمون الجانب.. لابد من تأمين الهدف".

وكان مازيمبي حقق انتصارً آخر اليوم على زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليه كل من بطل زامبيا ثم أنجولا برصيد نقطة.