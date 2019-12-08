فيديو.. إليسا تحيي أولى حفلات 2020 بالكويت

نشرت النجمة إليسا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكشفت من خلاله عن موعد أولى حفلاتها في عام 2020 المقبل.

وتحيي إليسا يوم الخميس الموافق 2 من شهر يناير المقبل، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أرض المعارض الدولية، صالة 5، بالكويت.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة

مساءً، وتفتح أبواب الدخول في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان إلى كل اللي بيحبوني، ويضم الألبوم على 16 أغنية، ومن بينهم: كرهني، مفيش أسباب، أنا وحيدة، حكايات، مريضة اهتمام، كتيرة عليه، من عينيا دي، وحشتوني.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه في جميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.