افتتاح معرض هديل الحمام للفنان مصطفى الفقي الثلاثاء



تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يفتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان القدبر ا.د. مصطفى الفقي بعنوان "هديل الحمام" وذلك يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وقال د. خالد سرور : "دائماً غاية الفنان القدير د. مصطفى الفقي إحداث الفارق من خلال أعماله، وهو إثارة الإنبهار لدى المُتلقي كأعلى طموح عند كل فنان، ورغم تناوله في كثير من أعماله مناظر طبيعية أو بيئات محلية أو من دول أخرى زارها لكن بأسلوبه المتفرد يهرب من التعبير الصارم للمشهد إلى مناطق إثارة الخيال لدى المُتلقي عبر مسحة ضبابية وزوايا تترك للخيال فرصته للغوص في أعماقها .. فأسلوبه قادر على جذب المُشاهد إلى ماهية الأشياء وليس شكلها الحقيقي الظاهري، وفق رؤية فلسفية وتأملات صوفية تخاطب الروح والوجدان .."

واختتم "سرور" حديثه قائلاً: "تحية لأستاذنا الجليل الذي وهب أكثر من نصف قرن من عمره للفن ورسالته."

الفنان الكبير مصطفى الفقي مواليد محافظة الغربية عام1937، تحرج من كلية الفنون الجميلة / قسم التصوير عام 1964- جامعة حلوان، حصل علي الدكتوراه من روما عام 1979، أقام العديد من المعارض المحلية والخارجية حيث أقام معرضاً خاصاً بقاعة تابعة للفاتيكان بروما – صوفيا- أسبانيا – فرنسا – قطر – تناوله في كثير من أعماله مناظر طبيعية أو بيئات محلية أو من دول أخرى زارها لكن بأسلوبه المتفرد يهرب من التعبير الصارم للمشهد إلى مناطق إثارة الخيال لدى المُتلقي عبر مسحة ضبابية وزوايا تترك للخيال فرصته للغوص في أعماقها .. فأسلوبه قادر على جذب المُشاهد إلى ماهية الأشياء وليس شكلها الحقيقي الظاهري، وفق رؤية فلسفية وتأملات صوفية تخاطب الروح والوجدان .."واختتم "سرور" حديثه قائلاً: "تحية لأستاذنا الجليل الذي وهب أكثر من نصف قرن من عمره للفن ورسالته."الفنان الكبير مصطفى الفقي مواليد محافظة الغربية عام1937، تحرج من كلية الفنون الجميلة / قسم التصوير عام 1964- جامعة حلوان، حصل علي الدكتوراه من روما عام 1979، أقام العديد من المعارض المحلية والخارجية حيث أقام معرضاً خاصاً بقاعة تابعة للفاتيكان بروما – صوفيا- أسبانيا – فرنسا – قطر – السعودية - الكويت- سوريا، وله مقتنيات بمتاحف الدولة وخارجها، أشرف علي العديد من الرسائل العلمية وناقش العديد أيضا منها بمختلف جامعات مصر الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح معرض هديل الحمام للفنان مصطفى الفقي الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.