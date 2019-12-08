انطلاق الدورة الثانية عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

تبدأ غدا أعمال الدورة الثانية عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافيه بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك عقب البرنامج الثقافى السياحى والذى أقيم للفنانين للمشاركين على مدار يومين، حيث قام الفنانون بزيارات إلي المواقع الأثرية بمدينة الأقصر لاستلهام عظمة الفن المصري القديم .

من جانبه أعلن القوميسير العام للملتقي ا.د. عماد أبوزيد - الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان - في جلسة إفتتاح الدورة الجديدة، أن مشاركات هذا العام تأتي ضمن حوار فني بلغة بصرية معاصرة ، تؤكد علي التواصل المستمر مع الذات والعالم

من أجل مستقبل جديد ومبشر لإفريقيا ، يكون مركزه مدينة الأقصر.كما أكد أبوزيد علي أن الدورة الجديدة تعد إستكمالا لعطاء كبار الفنانين المصريين ، ضمن حدث إستثنائي يتمتع بشهرة ومكانة عالمية كبيرة بين الملتقيات الدولية .ويشارك في ملتقي هذا العام فنانين من : إيطاليا، جورجيا، الهند، صربيا، الصين ، اليونان ، سلطنة عمان، العراق، السودان بالإضافة إلي مصر.ويعد ملتقي الأقصر الدولي للتصوير ، أحد أبرز الملتقيات التشكيلية في المنطقة العربية ، وتتكون لجنته العليا من : أ.د/ فتحى عبد الوهاب - رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا - وعضوية كل من أ.د / عماد أبو زيد - استاذ بكلية التربية الفنية - جامعه حلوان قوميسيرا عاما، أ.د / حمدى أبو المعاطى - نقيب الفنانين التشكيليين ، أ.د / خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، أ.د / عادل ثروت - أستاذ بكلية التربية الفنية - جامعه حلوان ، أ.د / جيهان فايز أستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا ، أ.د / أمل نصر - أستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية -، أ.د / صالح عبد المعطى - أستاذ بكلية الفنون الجميلة - الأقصر، أ.د / إبراهيم الدسوقى - أستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعه حلوان .