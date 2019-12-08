فيديو.. أشرف عبد الباقي يتحدث عن هاري بوتر

نشر النجم أشرف عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.
وأعرب عبد الباقي عن شدة استياءه للمسرحية، قائلًا: المسرحية لم تعتمد على الأجزاء السابقة، وهي أول مرة تعرض على شكل مسرحية، والمسرحية مقسومة إلى جزئين كل جزءمدته ساعتين، وبينهم ساعتين استرحة.. مشاء الله مسرحية مملة جدًا.
يذكر أن الفنان القدير أشرف عبد الباقي أعلن مؤخرًا عن موسم جديد ويعد الأخير لمسرحية مسرح مصر حيث سيكون الختام للمسرحية الكوميدية الشهيرة، وهي من تأليف،وإخراج نادر صلاح الدين، وبطولة كل من سارة درزاوي، حامد الشراب، إسراء عبدالفتاح، محمد عبدالرحمن، وائل عوني، مصطفى بسيط، محمد أنور، بيشوي طاهر، محمد توب، دينا محسن، إبرام سمير، كريم عفيفي، مصطفى خاطر، محمد أسامة، علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي.
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