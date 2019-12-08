الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

اختتمت مساء اليوم السبت أعمال الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية الذي يعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وفاز بالنجمة الذهبية (وهي الجائزة الكبرى للمهرجان) الفيلم الكولومبي (وادي الأرواح) للمخرج نيكولاس رينكون جيل، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج، بينما فاز بجائزة أفضل دور رجالي توبي والس عن فيلم (ببي تيس).

وقررت لجنة التحكيم منح جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا برلي، وروكسان سكريمشو عن فيلم (لين ولوسي)، وفاز بجائزة أفضل مخرج علاء الدين سليم عن الفيلم التونسي الفرنسي طلامس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم مناصفة الفيلم

السعودي الزيارة الأخيرة، والفيلم الصيني لوحة موزاييك.وتم خلال المهرجان تكريم المخرج والمنتج الأمريكي روبرت ردفورد، والفنانة المغربية منى فتو والهندية بريكانا شوبرا، كما تم تكريم والاحتفاء بالسينما الأسترالية باعتبارها من أقدم السينما في العالم.وعرض في المهرجان 98 فيلمًا من 34 دولة توزعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات تلخصت في "المسابقة الرسمية" و " السهرات‭ ‬المسائية‮"‬ ، ‭‬‮"تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الأسترالية" ، "العروض‭ ‬الخاصة"‬ و "القارة ‮11"‬ و "بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"‬ و "الجمهور‭ ‬الناشئ".شاركت في المهرجان خلال هذه الدورة كضيف شرف السينما الأسترالية، حيث تم عرض نحو 25 فيلمًا سينمائيًا أستراليًا تنوعت بين‭ ‬سينما‭ ‬المؤلف‭ ‬والأفلام الكلاسيكية والأفلام الناجحة جماهيريًا.وخصصت هذه الدورة "بانوراما السينما المغربية"، حيث عرضت مجموعة منتقاه من الأفلام بلغ عددها 11 فيلمًا، بهدف تعريف المشاركين ووسائل الإعلام الدولية بمختلف جوانب السينما المغربية والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة.وواصل المهرجان عرض فقرة خاصة بأفلام الأطفال بلغ عددها خمسة أعمال من مصر وليتوانيا وفرنسا واليابان والسويد.وتم أيضًا عرض عدد من الأفلام الشعبية في "ساحة جامع الفنا" في الهواء الطلق، من مصر والمغرب والهند والولايات المتحدة وغيرها.ترأست لجنة التحكيم لهذه الدورة الممثلة والمنتجة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، وشاركها المخرجة البريطانية أندريا أرنولد والممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا ماسترواني والمخرج الأسترالي ديفيد ميشود والممثل السويدي ميكائيل بيرسبراندت والممثل والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي والمخرج المغربي علي الصافي والمخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيليو والمخرجة الفرنسية ريبيكا زلوتوفسكي والممثل السويدي ميكائيل بيرسبراندت.