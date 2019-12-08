مديرة مهرجان الحسيمة: أسعى للشراكة مع مهرجان الجونة



قالت الفنانة المغربية ومديرة مهرجان الحسيمة صوفيا أغيلاس، إنها تسعى للشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي، خاصة في ظل التشابه بين المدينتين من الناحية الجغرافية والشكلية.

وأضافت أن الأفلام المغربية تنافس في معظم المهرجانات العالمية في أكثر من ٥٠ دولة، مشيرة إلى أن الدعم الذي يقدمه المركز السينمائي بالمغرب انعكس بشكل إيجابي على الصناعة السينمائية من حيث نوعية الأفلام والتقنيات المستخدمة وجودتها.

وأوضحت أغيلاس أن المركز السينمائي يقدم الدعم دون التدخل في الأعمال الفنية، حتى وإن انتقدت بعض الأوضاع في المغرب، كما حدث في أحد الأعمال الذي تناول أحداث الريف في الخمسينيات من القرن الماضي.

وتابعت أن تجربتها التي قدمتها في المغرب وهي (مسلسل شهرزاد) حظى باهتمام كبير ومشاهدة عالية ، وأضافت أنها تتجه لإنتاج أفلام أفريقية

في ظل محدودية انتاج هذه النوعية من الأفلام نظرا لعدم توافر الموارد.وعن مهرجان الحسيمة الذي أسسته اغيلاس أشارت إلى أنه يحظى بحضور جماهيري ، كما تشارك به أفلام دولية من معظم دول العالم، ويساهم في نشر والحفاظ على الهوية والثقافة المغربية بدلا من الانسياق وراء الثقافات الأخرى .وأكدت أغيلاس أنه لم يكن من السهل برمجة مهرجان دولي بمدينة الحسيمة، مضيفة أنها عملت جاهدة على احتضان الحسيمة له للمساهمة في التعريف بتراثها ومعالمها ومؤهلاتها .