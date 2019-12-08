تنمية الصناعات الثقافية ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية المسرحي



أقيمت اليوم السبت ، ندوة بعنوان "دور معاهد و كليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية "، على هامش مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

شارك في الندوة عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية الدكتور رامي حداد، ومدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس الدكتور هشام بن عيسى،

والدكتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية عميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية، والدكتور محمد رفعت رئيس لجنة الندوات بالمهرجان، ولفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب.ناقشت الندوة تأثير الإنتاج الثقافي والفكري والإبداعي في المجتمعات، ودور التصنيع الثقافي في تحقيق الاتصال الواسع بين المبدع وقطاعات الجمهور من مختلف الطبقات الاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بمشاركة 7 دول عربية هي: مصر والكويت والسعودية والأردن والمغرب وعمان ولبنان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.